Bergdorpje rouwt om omgekomen Belgisch echtpaar: ‘Guido stierf toen hij zijn vrouw wilde redden’

Een Antwerps echtpaar is in de Oostenrijkse Alpen om het leven gekomen nadat ze van het wandelpad waren afgedwaald en dertig meter naar beneden zijn gestort in een rivierbedding. Volgens Oostenrijkse reddingswerkers probeerde de 82-jarige man zijn vrouw (77) nog te redden . Dat bekocht hij met zijn leven.

Guido Van Crombruggen (82) en zijn echtgenote Greta Van Apperen (77) waren al jaren verslingerd aan hun actieve bergvakanties. Elke zomer verbleven ze zes tot zeven weken in hetzelfde pensionnetje, Haus s'Jechlas in Zwieselstein, een klein dorpje met nauwelijks 150 inwoners dat deel uitmaakt van Sölden in de Oostenrijkse Alpen. Guido en Greta waren bekend in het dorp en stonden er bekend als "die sympathieke Belgen".

,,Autorijden was niet meer aan de orde en dus namen ze de jongste jaren de Flixbus om op hun vakantiebestemming te geraken", vertellen de aangeslagen buren in de Somerstraat in Antwerpen. ,,Guido was kunstschilder en aan één oog blind, al hebben we nooit geweten hoe dat is gekomen. Maar dat weerhield hem er niet van om bergen te beklimmen. Dat was zijn grote passie. Toen de jaren begonnen door te wegen, beperkten ze zich wel tot bergtochten. Ach, ik zie hen nog vertrekken: elk jaar sleurden ze een heleboel klimmateriaal de bus op, terwijl ze wel wisten dat van klimmen niets meer in huis zou komen. Zelfs voor die lange bergwandelingen werden ze stilaan een dagje te oud."

Geen wolkje te zien

Zondag wilden Guido en zijn vrouw genieten van de prachtige vergezichten op de Schönwieskopf, een berg van 1.994 meter hoog. 's Ochtends namen ze de bus naar Obergurgl, om dan de kabellift op te kruipen. ,,Van daar is het een flinke wandeling naar de top, maar technisch of uitputtend is die tocht helemaal niet", zegt Peter Freiberger, wandelexpert van de lokale krant 'Tiroler Krone'. ,,Bovendien was het de hele dag stralend weer, geen wolkje aan de lucht."

Maar Guido en Greta bereikten de top niet. Toen ze maandagmorgen nog steeds niet terug waren in hun pensionnetje, sloeg de uitbaatster alarm. Reddingsdiensten uit Gurgl en Sölden rukten uit en een politiehelikopter werd ingezet om de omgeving af te speuren.

Rivier

Tegen vier uur in de middag werden in de bedding van de rivier Rotmoosbach hun lichamen ontdekt. ,,Het is een raadsel wat er is gebeurd: wellicht zijn ze van het pad afgedwaald en gedesoriënteerd geraakt. De hellingen kunnen best wel glad zijn en mogelijk zijn ze zo naar beneden gestort", zegt Freiberger. ,,Volgens de reddingswerkers lijkt het erop dat de vrouw eerst naar beneden is gevallen en dat de man, in een poging om haar te redden, vervolgens ook een dodelijke val heeft gemaakt."

De buren zijn erg aangedaan door het tragische nieuws. ,,We konden het goed met elkaar vinden. Voor zover we weten hadden Guido en Greta geen kinderen. Af en toe kwam er eens een neef langs, maar dat is het", zegt Maria. ,,Greta werkte vroeger als bediende op een kantoor en stak geregeld een handje toe bij een dame in een serviceflat. De bergen waren Guido's grote genot. Het is misschien een troost dat ze net op die locatie het leven hebben gelaten."