Beroemde Spaanse matador deels gescalpeerd tijdens stierengevecht

Terwijl honderden toeschouwers de strijd tussen Padilla en de al gewonde stier in de arena volgden, raakte de eenogige matador uit balans. Hij viel op de grond waarna de in doodsangst verkerende stier zijn hoorns meermaals in het hoofd van Padilla priemde. Daardoor werd de in Spanje bejubelde stierenvechter aan de rechterzijde van zijn hoofd grotendeels gescalpeerd. Uit schokkende beelden blijkt dat hij weliswaar zwaargewond raakte, maar bij kennis bleef.



Juan Jose Padilla werd na het ongeluk met gillende sirenes naar ziekenhuizen in eerst Avila en later Sevilla gebracht. In Avila wezen scans uit dat er geen sprake was van hersenbeschadiging. Zijn toestand bleek stabiel genoeg om hem naar Sevilla te vervoeren. Daar werd de 20 centimeter lange hoofdwond met veertig hechtingen onder plaatselijke verdoving gerepareerd. Alberto García-Perla, de arts die hem behandelde, verklaarde in Spaanse media dat Padilla vreselijk veel geluk heeft gehad en zeer waarschijnlijk volledig zal herstellen.