Beruchte Mexicaanse gevangenis sluit zijn deuren

Grootste alligator ooit gevangen in VS weer terecht na ontsnap­ping tijdens overstro­ming

30 september De grootste alligator die ooit gevangen is in de VS is weer terecht na een ontsnapping bij het natuurpark Gator Country. Het enorme dier wist uit zijn verblijf te ontsnappen tijdens de zware overstromingen die de tropische storm Imelda ruim een week geleden veroorzaakte. Een paar kleinere alligators zijn nog vermist.