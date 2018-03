Beruchte moordenaar Charles Manson eindelijk uit de vriezer en gecremeerd

De sekteleider overleed november vorig jaar, na bijna 50 jaar achter de tralies, in de gevangenis op 83-jarige leeftijd en lag sindsdien in een vrieslade van het mortuarium. De andere partijen konden, ondanks een tegenvallende dna-test, niet aantonen dat Freeman niet de kleinzoon van de moordenaar was en dus gaf de rechter hem gelijk. Na het winnen van de verbeten rechtszaak om het lichaam van zijn notoire grootvader zei Freeman, die volgens zijn advocaat altijd heeft geworsteld met de achtergrond van zijn familie, niets liever te willen dan hem een gepaste uitvaart te geven. ,,Hij probeert alles een plekje te geven'', zo zei Freemans raadsman. ,,Het is een zware last voor hem en het afsluiten maakt daar deel van uit.''

Een nieuw begin

'Zogenaamd monster'

Onder de genodigde waren onder anderen een volger van de sekteleider, Sandra Good, die niet betrokken was bij de Manson-moorden, maar wel tien jaar in de cel doorbracht voor het sturen van honderden dreigbrieven naar bedrijven. Afton Elaine Burton, een vrouw die in 2014 als 26-jarige met de toen 80-jarige Manson wilde trouwen, woonde de uitvaart bij. Het stel trouwde nooit.



Na de dienst, waarbij Manson in een open kist lag opgebaard, is het lichaam van de in 1971 wegens moord tot levenslang veroordeelde sekteleider gecremeerd. Freeman wilde een crematie voor zijn grootvader, om daarna zijn as 'aan de lucht te geven'. Mansons kleinzoon hoopt dat daarmee 'dit zogenaamde monster, deze historische figuur die al die jaren niet zo groot had moeten worden opgeblazen' eindelijk rust vindt.



Na afloop van de crematie werd de as van Manson, in het bijzijn van de begrafenisgasten, uitgestrooid op de oever van een beekje in een nabijgelegen bos, zo meldt showbizzsite TMZ. Door de wind werd een deel van de as over aanwezigen geblazen. Volgens de eigenaar van het rouwcentrum, Les Peters, zongen Mansons nabestaanden daarna nummers van The Beachboys, Guns 'N' Roses en door Manson zelfgeschreven liedjes.