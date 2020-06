Beste vriend Brückner: Ben er zeker van dat hij Madeleine ontvoerde

De voormalige beste vriend van Christian Brückner (43) is ervan overtuigd dat de Duitser achter de verdwijning zit van Madeleine McCann. Dat stelt hij in een interview met de Britse krant The Telegraph. Michael Tatschl (46) woonde begin deze eeuw samen met Brückner in het Portugese Praia da Luz en pleegde met hem enkele misdrijven. Hij heeft de politie inmiddels alles verteld over zijn voormalig kompaan.

Brückner zit momenteel in de gevangenis in Duitsland en wordt verdacht van het ontvoeren en vermoorden van Maddie McCann (3). Het meisje verdween op 3 mei 2007 uit de vakantieflat van haar ouders in Praia da Luz, in de Portugese Algarve.

Pervert

,,Ik ben er zeker van dat hij het gedaan heeft”, aldus Tatschl, die voor het eerst zijn verhaal doet. ,,Ik woonde in die periode bij hem. Hij was mijn beste vriend. Maar ook een pervert, die absoluut in staat was een kind te ontvoeren. Voor zijn eigen seksuele genot of voor geld. Toen de politie me uiteindelijk kwam opzoeken in Oostenrijk (waar de man nu woont, red.), was ik er zeker van dat hij het was geweest.”



De twee leerden elkaar in het begin van de jaren 2000 kennen in Portugal en konden het goed met elkaar vinden. ,,Ik trok bij hem in en kampeerde in een bestelwagen in zijn tuin. We brachten veel tijd samen door en amuseerden ons kostelijk. Maar hij was wel een vreemde snuiter.”

Volledig scherm Christian Brückner en Maddie McCann. © BILD/EPA

Volgens Tatschl was Brückner de hele tijd bezig met criminele activiteiten. Hij liep constant op te scheppen over feiten die hij gepleegd had of wilde plegen. ,,Hij wilde zo veel mogelijk geld stelen, tot hij een miljoen euro had. Dat was zijn droom. Daarna wilde hij stoppen”, klinkt het.

Brückner zou een erg goede inbreker geweest zijn. ,,Hij klom met gemak naar de eerste verdieping van appartementen als toeristen niet thuis waren”, aldus Tatschl. ,,En dan nam hij alles mee wat hij kon vinden. Geld, waardevolle objecten en paspoorten. Hij had honderden paspoorten en een boel dure horloges. Rolexen en andere. Die verstopte hij dan in het dak in zijn huis.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Dat huis was de boerderij net buiten Praia da Luz waar inbrekers in 2006 een camcorder ontdekten met beelden van Brückner die een 72-jarige Amerikaanse toeriste verkrachtte. Brückner zat toen samen met Tatschl in de gevangenis voor een hele reeks diefstallen van brandstof. ,,Die vondst, dat was het moment dat ik ontdekte hoe ziek hij echt was”, aldus Tatschl.

Dark web

,,Iedereen wist op dat moment wel dat hij een pervert was”, gaat hij verder. ,,Hij zat altijd op het dark web. Daar maakte hij geen geheim van. Ik weet niet wat hij er exact uitspookte, maar ik vermoed dat hij met drugs en porno bezig was. Hij schepte ook altijd op over geld en geld verdienen. Hij zei ooit zelfs dat hij kinderen wilde verkopen in Marokko. Op het moment schonk ik er niet veel aandacht aan. Ik dacht dat hij een grapje maakte.”

Na hun gevangenisstraf ging Brückner in een VW-busje wonen. Tatschl trok naar eigen zeggen verder naar Spanje. Vijf maanden later verdween Maddie.

Volledig scherm Maddie McCann verdween in 2007 uit een vakantieresort in Portugal, terwijl haar ouders even verderop aan het dineren waren. © EPA

,,De volgende keer dat ik hem zag, was eind mei of begin juni 2007”, aldus Tatschl. “Hij zocht me op in Orgiva (in het zuiden van Spanje, red.) en reed met de camper waar later de kinderzwemkledij in werd gevonden. Hij wist dat ik connecties had met de marihuanawereld. En hij wilde geld verdienen. Samen met een vriend vroeg ik me af waar hij het geld had gehaald om zijn camper te kopen. We gingen ervan uit dat hij een grote drugsdeal had gedaan of iets dergelijks. Nu denk ik dat het iets met Maddie te maken had. Hij bleef maar enkele dagen en vertrok toen terug naar Duitsland.”

Politie

In april vorig jaar stond de politie plots op de stoep bij Tatschl in Oostenrijk. Die onderzocht de link tussen Maddie en Brückner. Twee dagen lang vertelde Tatschl de agenten alles wat hij wist. ,,Ik hoop voor de familie echt dat ze deze zaak eindelijk kunnen oplossen en dat Christian gestraft wordt voor wat hij heeft gedaan. Hij moet alles bekennen.”