Betogers de straat op in Spanje en Marokko na tragedie in Spaanse enclave Melilla

In meerdere Spaanse steden en in de Marokkaanse stad Rabat zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren vanwege de dood van 23 Afrikaanse migranten in de Spaanse enclave Melilla een week geleden. Volgens de betogers is het Europese migratiebeleid gericht op het ,,militariseren van de grenzen”.

In Spanje vonden de protesten plaats in Barcelona, Malaga, Vigo, San Sebastián, La Coruña en in Melilla zelf. Duizenden mensen protesteerden er tegen ‘de migratiepolitiek, die samen gaat met politiegeweld en de militarisering van de grenzen’.

In Rabat kwamen enkele tientallen mensen samen voor het parlement. Ze eisen dat Marokko ,,stopt met politieagent voor de Europese Unie te spelen”. ,,We vragen een einde te maken aan het door de EU gefinancierde migratiebeleid, de opening van een onafhankelijk onderzoek en de overdracht van de lichamen aan de families.”

Justitie in Marokko besloot dinsdag om 65 migranten te vervolgen, voornamelijk Soedanezen, omdat ze deelnamen aan de bestorming van de grensovergang tussen Marokko en de Spaanse enclave in Marokko. Vorige week bestormden duizenden migranten de grenshekken van Melilla in een poging de Europese Unie te bereiken. Bij de bestorming vielen volgens de Marokkaanse autoriteiten 23 doden en tientallen gewonden onder de migranten. Ook 140 agenten en veiligheidsmedewerkers raakten gewond. Mogelijk zijn er bij de bestorming nog veel meer dodelijke slachtoffers gevallen dan het officiële dodental. Zo spreken hulporganisaties van minstens 37 doden.

Volgens de Marokkaanse autoriteiten vielen de meeste doden doordat ze van de hekken vielen die Melilla afschermen van Marokkaans grondgebied, maar op beelden die naar buiten zijn gekomen is te zien dat Marokkaanse veiligheidsmedewerkers mensen schoppen en slaan en dat de Spaanse bewakers traangas afvuurden op mannen aan het hek. Zowel Marokko als Spanje heeft onderzoek aangekondigd naar de bestorming.

Het was de eerste keer dat een grote groep migranten probeerde via Melilla Spanje en daarmee ook de Europese Unie te bereiken, sinds de diplomatieke betrekkingen tussen Rabat en Madrid zijn genormaliseerd. Toen de landen vorig jaar ruzie hadden over de status van de Westelijke Sahara, bestormden in de zomer groepen van soms wel duizenden migranten de enclaves Melilla en Ceuta. Nadat de banden waren aangehaald, kreeg de Marokkaanse grenspolitie de situatie weer onder controle.

Melilla en Ceuta in het noorden van Marokko zijn een geliefd doel van Afrikaanse vluchtelingen, omdat ze zo Spanje en de Europese Unie kunnen bereiken zonder de Middellandse Zee te hoeven oversteken. Spanje betaalt daarom veel geld aan Marokko om de grens te bewaken. De twee kleine stukken land zijn al zeshonderd jaar Europees bezit en er wonen 170.000 mensen. Ceuta ligt iets ten zuiden van Gibraltar en Melilla 225 kilometer oostelijker. Marokko maakt ook aanspraak op de gebieden.