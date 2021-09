Betogers in Washington uiten steun aan relschoppers Capitool

Zware storm en overstro­min­gen in Zuid-Frankrijk: ‘Wat normaal in drie maanden valt, viel in vier uur’

14 september Zware onweersbuien hebben vanochtend voor veel overlast gezorgd in Zuid-Frankrijk. In vier uur tijd is er zo'n 200 millimeter aan neerslag gevallen. Deze hoeveelheid valt bij ons normaal in drie maanden.