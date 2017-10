Beveiligers ontslagen na rel waarbij man vliegtuig uit werd gesleurd

Beveiligers op de luchthaven trokken passagier David Dao in april uit een overboekt vliegtuig. Hij had geweigerd zijn plek op te geven. Dao liep door het hardhandige optreden een hersenschudding en een gebroken neus op. Ook verloor hij twee tanden.



Uit onderzoek van de autoriteiten bleek dat meerdere beveiligers hun boekje te buiten waren gegaan. Zo legden medewerkers misleidende verklaringen af en werd 'relevante informatie' verwijderd uit een verslag over het voorval. Ook zou excessief geweld zijn gebruikt.



De advocaat van Dao zei dat agenten een les kunnen trekken uit het ontslag van het duo: ,,Kom niet met beweringen die duidelijk haaks staan op wat te zien is op een video die door de wereld is bekeken.'' Hij stelde dat aanvankelijk in het verslag stond dat slechts een 'minimum' aan geweld was gebruikt.



United Airlines trof eerder een schikking met Dao. De hoogte van de vergoedingssom bleef op verzoek van beide partijen geheim.