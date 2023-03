Bevrijd Cherson nog voortdurend onder vuur: ‘Zo van: als wij stad niet mogen hebben, dan jullie ook niet’

Met video Russische minister legt op G20 invasie Oekraïne uit, en wordt uitgela­chen door de zaal

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, beleefde een pijnlijk moment op een conferentie in de marge van de zaterdag afgesloten G20-top in India. Hij werd door de zaal ronduit uitgelachen toen hij uitlegde wie de oorlog in Oekraïne was begonnen.