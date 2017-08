Bewakingsbeelden tonen aanslagplegers op tankstation in Cambrils

Op bewakingsbeelden van een Spaans tankstation is te zien hoe drie van de aanslagplegers enkele inkopen doen. Een paar uur later zouden zij worden doodgeschoten na een aanslag in de Spaanse kustplaats. Volgens het Catalaanse dagblad Ara bezochten de drie jongens het tankstation die dag driemaal.