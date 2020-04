Bewondering voor de paus, die met Pasen de kracht van de eenzaamheid laat zien

Vandaag is het Goede Vrijdag, het begin van Pasen. Het eerste Nederlandse coronageval (27 februari) lijkt alweer heel lang geleden, een ander tijdperk bijna. Het wordt een Pasen die wij ons allemaal gaan herinneren, ieder in ons eigen huis zonder de gebruikelijke etentjes en familiebezoeken. Teruggeworpen op onszelf is de behoefte aan rituelen groot, merk ik. De Via-Crucis-processie op Goede Vrijdag is zo’n ritueel. Bij het licht van duizenden fakkels gaat de paus elk jaar voorop in processie bij het Colosseum, hartje Rome.



De Via-Crucis-processie beeldt de tocht uit die Christus liep van het paleis van Pontius Pilates over de Via Dolorosa naar zijn kruisiging op de heuvel Golgotha in Jeruzalem. Veertien staties die eindigen met Christus’ begrafenis. Een indrukwekkende gebeurtenis waar jaarlijks tienduizenden mensen op afkomen. Dit jaar zal paus Franciscus de processie in en om de Sint Pieter vieren. Alleen.