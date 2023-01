Bezetting bruinkooldorp Lützerath voorbij, confrontaties eisen zware tol

Volgens de Duitse politie is de ontruiming, die woensdag begon, zondag afgerond. De laatste bezetters zijn zondag uit de boomhutten gehaald. Alleen in een tunnel onder de grond zitten nog twee activisten. Die worden door energiebedrijf RWE daaruit ‘gered’, aldus een woordvoerder van de politie in Aken. De politie heeft daarmee geen bemoeienis, en trekt zich daarom uit het dorp terug.

Tientallen gewonden

Eerder op de dag sprak een arts over tientallen gewonde activisten, waaronder veel met botbreuken in armen en benen. Ook liepen demonstranten hoofdwonden op. De arts deed haar uitspraken zondag tijdens een persconferentie in een actiekamp van klimaatactivisten in Keyenberg, vlakbij Lützerath. Zij coördineerde zaterdag de opvang van de gewonden tijdens een grote demonstratie. Een van de gewonden zou in levensgevaar verkeren. Volgens de arts heeft de politie hard met gummiknuppels geslagen. Er zou vaak op de hoofden van demonstranten zijn geslagen. Ze sprak van exorbitant politiegeweld.



Een woordvoerder van de demonstranten zei dat de protesten desondanks doorgaan. „Jullie hebben ons niet gebroken. We zijn alleen maar bozer geworden.”



De gewonden vielen toen een groep demonstranten zich losmaakte van een grote betoging, waarin volgens de actievoerders meer dan 35.000 mensen, onder wie honderden Nederlanders, meeliepen. Een grote groep linksradicale activisten doorbrak de politiekordons en liep richting het met dubbele hekken afgezette dorp Lützerath, waarop de politie hardhandig ingreep en de groep terugdrong.



Bij de confrontaties raakten ook tientallen politieagenten gewond, meldde de politie zondag. Sinds woensdag zijn zeventig agenten gewond geraakt, de meeste op zaterdag.