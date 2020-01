Bezoeker dierentuin Soedan luidt noodklok over uitgemergelde leeuwen: ‘Extreem ondervoed’

In de dierentuin van de Soedanese hoofdstad Khartoem is volgens internationale dierenrechtenorganisaties sprake van dramatische misstanden. Bezoekers spotten er deze week een aantal extreem uitgemergelde leeuwen. De broodmagere roofdieren waren letterlijk vel over been en konden bijna niet meer op hun poten staan. Twitteraar Osman Salih uit Soedan is inmiddels via sociale media een actie begonnen voor hulp aan de ten dode opgeschreven leeuwen.

De beelden van de ernstig ondervoede leeuwen gaan inmiddels de hele wereld over. Oorzaak van hun erbarmelijke situatie? In het straatarme en door burgeroorlogen en staatsgrepen geteisterde Soedan - een republiek in het oosten van Afrika - is vlees voor de gemiddelde inwoner vrijwel onbetaalbaar. Voor de minimaal 3,5 kilo vlees die leeuwen dagelijks nodig hebben, is dus geen geld. Volgens Salih, zo schrijft hij op Twitter en Facebook, zijn de leeuwen niet gelijk uit de problemen als er financiële middelen beschikbaar komen voor voedsel. ,,Ze moeten weer heel langzaam wennen aan voldoende eten”, meldt hij bij schokkende en massaal gedeelde foto's en filmpjes van de dieren.

De aandacht die Osman Salih vraagt voor de dieren, is inmiddels ook in Nederland beland. Volgens RTL Nieuws overweegt de Stichting Leeuw - een organisatie in het Noord-Hollands Anna Palowna die zich inzet voor een goed leven voor roofdieren in binnen- en buitenland - in actie te komen. De stichting wil de Soedanese leeuwen graag helpen, maar weet nog niet hoe in verband de onveilige situatie in het land. Contact met de directie van de dierentuin is er nog niet geweest, aldus de stichting die voor deze nieuwssite niet voor commentaar bereikbaar was.

Ook als de Nederlandse stichting de broodmagere leeuwen niet te hulp kan schieten, gloort er een beetje hoop voor de dieren. Salih heeft, zo stelt hij, al een gesprek gehad met de leiding van de dierentuin in Khartoem en de zogenoemde natuurpolitie in het land verzocht per direct in actie te komen. Volgens de stichting is het nog maar de vraag of de dieren zullen blijven leven. Ze zijn namelijk zo mager dat elk moment vitale organen kunnen uitvallen.

Volledig scherm Een van de broodmagere leeuwen © Twitter/Facebook Osman Salih