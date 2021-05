Biden bespreekt wapenstilstand met Netanyahu

De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag in een telefoongesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn steun uitgesproken voor een staakt-het-vuren tussen Israël en Palestijnse militanten. Ook besprak de Amerikaanse president de mogelijkheid om met Egypte en andere partners te praten om dat doel te bereiken, laat het Witte Huis weten in een verklaring.

Het is de eerste keer dat Biden zich openlijk uitspreekt voor een wapenstilstand in het conflict tussen Israël en Hamas. Wel benadrukte het Witte Huis dat Biden nog altijd achter het recht van Israël staat “om zichzelf te verdedigen tegen willekeurige raketaanvallen”. De VS zijn de belangrijkste bondgenoot van Israël.

De VS blokkeerde afgelopen week drie keer een gezamenlijke verklaring van de Verenigde Naties over het geweld. In de verklaringen werden de zorgen uitgesproken over het toenemende geweld en over de kolonisatie van Palestijnse gebieden door Joodse kolonisten. De kolonisatie en de dreigende uitzetting van Palestijnen uit hun huis zorgden voor een escalatie van het conflict. Het begon met rellen in Jeruzalem en mondde uit in raketbeschietingen en bombardementen waardoor al meer dan 220 doden vielen, vooral aan de Palestijnse kant.

Raketten vanuit Libanon

Ook vanuit Libanon werden maandag zes raketten richting Israël afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zouden de raketten de grens met Israël niet hebben gepasseerd. De Libanese veiligheidsdiensten zeggen dat er drie raketten zijn afgevuurd. Het is niet bekend door wie. Israël nam vervolgens doelen in Libanon onder vuur met artillerie.

Het leger van Israël zegt dat er wordt geschoten op de plekken waar de raketten vandaan kwamen. Volgens lokale media is dat rond de plaatsen Habbariyeh en Kfarchouba. Die plaatsen liggen in het bergachtige grensgebied in het zuidoosten van Libanon. De Libanese veiligheidsdiensten zeggen dat de eerste Israëlische raketten in het land zijn geland. Er is nog niets bekend over slachtoffers.

Vanuit Libanon werden donderdag ook al drie raketten afgevuurd. Het is niet bekend wie erachter zit.