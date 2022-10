Biden bezoekt Florida na orkaan: ‘Wederopbouw kan jaren duren’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft ongeveer een week na de verwoestende orkaan Ian zijn steun beloofd aan de mensen in de Amerikaanse staat Florida. ,,Later, wanneer de tv-camera's vertrokken zijn, zullen we nog steeds bij jullie zijn", zei Biden woensdag tijdens een bezoek aan de zwaar getroffen stad Fort Myers.

Biden benadrukte dat de wederopbouw veel tijd zou kosten en dat het jaren zal duren om alle schade te herstellen. Ondertussen duurt de zoektocht naar vermisten in Florida voort.

Ian ging vorige week in Florida aan land als een orkaan van categorie 4 (van 5). Op zijn weg door de staat richtte hij enorme schade aan en eiste hij tientallen levens. Amerikaanse media schatten het aantal op minstens 80. CNN telde meer dan 100 doden in Florida. Vele huizen zijn verwoest en wegen zijn weggespoeld. Volgens de media is de schade op het eiland Sanibel bij Fort Myers zo ernstig dat het onduidelijk is wanneer het weer bewoonbaar zal zijn.

Biden en zijn vrouw Jill overschouwden de situatie woensdag onder meer vanuit een helikopter. "Ik denk dat de discussie over het al dan niet bestaan van de klimaatverandering voorbij is en dat we er iets aan moeten doen", zei Biden.

Tijdens zijn bezoek aan Fort Myers had Biden ook een ontmoeting met een politieke rivaal: de Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis. DeSantis wordt, samen met de voormalige president Donald Trump, beschouwd als een mogelijke presidentskandidaat.

‘Steun zonder bureaucratie’

DeSantis zei tijdens een gezamenlijk optreden met Biden dat vooraf voorspeld was dat de orkanen heel erg zouden zijn, maar vaak komen die voorspellingen niet uit. In het geval van Ian zijn de ergste nachtmerries echter uitgekomen. Hij beloofde de mensen in Florida steun zonder bureaucratie. Volgens DeSantis is 97 procent van de stroomvoorziening in de staat hersteld.

In Lee County, waar Fort Myers ligt, is tot nu toe echter slechts 85 procent hersteld. In Lee County kwam Ian aan land met windsnelheden tot 240 km/u, de schade is er dan ook enorm.

Volledig scherm Joe Biden en zijn vrouw Jill bezoeken Fisherman's Wharf in Fort Myers Beach, Florida. © AP