Biden bezoekt rampplekken op twintigste gedenkdag 9/11

Groot-Brittannië gaat vluchtelin­gen op zee terugstu­ren

9 september De Britse migratiedienst gaat (rubber)boten met migranten op het Kanaal terugsturen. Britse media melden dat autoriteiten van de Border Force zijn geïnformeerd over het plan en dat medewerkers al worden getraind om mensen op zee terug te sturen. Het is onduidelijk of de plannen ook voorschrijven dat migranten terug worden geholpen naar de Franse kust, of dat de bootjes uit de Britse wateren worden geweerd en aan hun lot worden overgelaten.