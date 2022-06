Biden doet emotionele oproep voor strengere wapenwet: ‘Hoeveel bloed moet nog worden vergoten?’

met video Gouden relikwie van 2 miljoen dollar gestolen uit kerk in New York

Dieven hebben een ‘historisch meesterwerk’ gestolen uit een kerk in Brooklyn in New York. Ze gingen aan de haal met het gouden relikwie ter waarde van 2 miljoen dollar (1,85 miljoen euro), waarmee het een van de duurste van de VS is. Ook werd een engelenbeeld onthoofd.

31 mei