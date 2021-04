Biden gaat moord op Armeniërs genocide noemen

VIDEO Hevige natuur­brand op de Tafelberg, universi­teit van Kaapstad deels afgebrand

19 april Op de flanken van de Tafelberg in Zuid-Afrika woedt een hevige natuurbrand. Het vuur begon vanochtend bij het monument van Cecil Rhodes en heeft inmiddels de naastgelegen universiteit van Kaapstad bereikt. Een deel daarvan is in de as gelegd, waaronder een bibliotheek met zeldzame boeken. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle.