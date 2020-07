Biden haalt weer meer campagnegeld op dan Trump

In de maand juni alleen zamelden Trump en de Republikeinen 131 miljoen dollar in. Dat is het hoogste bedrag ooit in een maand opgehaald.

De Democratische presidentskandidaat en zijn partij zamelden in de maand juni voor de tweede maand op rij meer geld in dan de Republikeinen. Er kwam 141 miljoen dollar binnen in de campagnekas. In mei haalden de uitdagers van de president nog 80,8 miljoen dollar in voor de campagne voor de presidentsverkiezingen in november.