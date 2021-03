Biden in eerste primetime tv-speech: ‘Op 1 mei coronavaccin voor alle volwassenen in VS’

Onafhankelijkheidsdag krijgt dit jaar in de VS een dubbele, speciale betekenis, beloofde Biden. Amerikanen kunnen niet alleen de onafhankelijkheid van het Britse rijk vieren, maar ook onafhankelijkheid van het virus. Biden sprak ter gelegenheid van het éénjarig jubileum van de pandemie het land toe. ,,Als we dit samen doen, is er een goede kans dat jullie met vrienden en familie samen kunnen komen in de achtertuin of de buurt voor een picknick of barbecue om Onafhankelijkheidsdag te vieren’’, zei de Amerikaanse president over de traditionele feesten op 4 juli.

Biden sprak voor het eerst als president live op primetime tv. Tot op heden was hij haast onzichtbaar. Anders dan flapuit Donald Trump, zijn voorganger, verschijnt Biden in strak geregisseerde optredens. ,,Het was voor iedereen anders, maar we zijn allemaal iets verloren’’, zei hij, enkele uren na ondertekening van een groot steunpakket ter waarde van 1900 miljard dollar.

,,Het was een jaar gevuld met verlies van mensenlevens, en verlies van het leven voor ons allemaal.’’ De Amerikaanse president draagt een kaartje bij zich met daarop het aantal Amerikaanse coronadoden. Afgelopen nacht stond de teller op 527.726, zo las Biden de notitie op zijn dagelijkse schema voor.

Maar Biden klonk vooral optimistisch, iets dat aansluit bij het groeiende optimisme onder Amerikanen, nu het aantal coronabesmettingen flink is gedaald en vaccinaties rap voor meer immuniteit zorgen. Op 1 mei moet het coronavaccin voor alle volwassen Amerikanen beschikbaar zijn. Om alle volwassenen in de VS zo snel mogelijk in te enten, gaan bijvoorbeeld apotheken het vaccin aanbieden en komen er nog meer grote drive-through vaccinatiecentra. Studenten geneeskunde, verloskundigen, tandartsen en zelfs dierenartsen mogen gaan meeprikken.

Biden en zijn team communiceren handig, valt veel analisten op – ze stellen hun coronadoelen relatief laag, om later triomfantelijk aan te kondigen dat ze ruimschoots gehaald zijn. Biden beloofde aanvankelijk dat op zijn 100ste dag als president 100 miljoen vaccinaties toegediend zouden zijn. Dat aantal haalt de VS nu al op zijn 60ste dag, volgende week. ,,We halen het doel niet alleen, we versláán het doel.’’

Biden riep de Amerikanen op om instructies van zijn regering en gezondheidsautoriteiten te blijven volgen. ,,Ik heb jullie nodig’’, zei hij. ,,Elke Amerikaan moet zijn steentje bijdragen. Laat je vaccineren als je aan de beurt bent en de kans krijgt.’’ Biden riep Amerikanen ook op mondkapjes te blijven dragen. Alleen dan zitten de traditionele barbecues op 4 juli erin, waarschuwde hij. ,,Als we niet waakzaam blijven, zou het kunnen dat we opnieuw restricties in moeten voeren om alles weer op de rails te krijgen, dat willen we niet.’’