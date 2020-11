Biden maakt eerste ministers snel bekend, ‘Blinken wordt minister van Buitenlandse Zaken’

VS trekken aanklach­ten tegen Mexicaanse oud-generaal in

18 november De Verenigde Staten trekken de aanklachten tegen de Mexicaanse oud-generaal en oud-minister van Defensie Salvador Cienfuegos in, werd gisteravond bekendgemaakt. Het besluit is genomen onder druk van Mexico, dat Cienfuegos zelf wil gaan vervolgen. De oud-generaal werd in oktober aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel en het witwassen van opbrengsten.