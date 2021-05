Biden maakt zich ‘geen illusies’ over ontwapening Noord-Korea

Recordaan­tal van 5000 migranten maakt oversteek van Marokko naar Spaanse enclave

18 mei Meer dan 5000 migranten zijn maandag aangekomen in de Spaanse enclave Ceuta in Marokko. Dat is een recordaantal op een dag. Onder hen zijn zeker 1500 minderjarigen, aldus een woordvoerder van de Spaanse regering die ter plaatse is.