Biden maandag naar zwaar getroffen Maui: identificatie van de ruim 100 doden moeizaam

Het echtpaar zal reddingswerkers, overlevenden en overheidsfunctionarissen ontmoeten. Ze zullen volgens het Witte Huis niet alleen met eigen ogen zien wat de gevolgen zijn van de branden, maar ook in gesprek gaan over de wederopbouw. De landelijke overheid verleent al hulp aan Maui, bijvoorbeeld door basisbenodigdheden zoals eten en drinken te sturen en goedkope leningen aan te bieden aan getroffenen.

Overvallen

In de historische kustplaats Lahaina, die door het vuur werd overvallen, verbrandden mensen in hun huizen. Ook kwamen inwoners om die in hun auto’s trachtten weg te vluchten. De autoriteiten vrezen nog veel meer slachtoffers te vinden in de as, omdat de reddingswerkers nog een groot gebied moeten doorzoeken. Het vuur heeft zoveel verwoest dat de zoekactie moeizaam verloopt.