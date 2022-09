Biden mikt met harde toespraak op het midden: ‘Maatschappelijke Grand Canyon in de VS’

Met video Biden haalt hard uit in tv-toespraak: ‘Trump is bedreiging voor het land’

Joe Biden heeft in een tv-toespraak hard uitgehaald naar de Republikeinse MAGA-beweging. De Amerikaanse president begon even na 20.00 uur lokale tijd (02.00 uur Nederlandse tijd) in Philadelphia, waar de democratie van het land zo’n beetje ontstond, met een speech waarin hij vooruitblikte op de cruciale tussentijdse verkiezingen die in november worden gehouden. ‘De ziel van het land’ staat dan op het spel, aldus Biden. Ook noemde hij zijn voorganger Donald Trump een ‘bedreiging voor het land’.

8:34