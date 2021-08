Biden over Afghanistan: 'Doel was om terrorisme te bestrijden, niet om land op te bouwen’

Hij staat ‘vierkant’ achter zijn besluit om alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan naar huis te halen, zegt Joe Biden in een speech. ,,Amerikaanse troepen horen niet te vechten en sterven in een oorlog die de Afghaanse troepen zelf niet willen uitvechten.”

Biden legde de bal bij de Afghanen, nu hij onder vuur ligt omdat na zijn besluit alle troepen terug te trekken de Taliban razendsnel de macht hebben overgenomen in Kaboel. Afghaanse leiders hebben de strijd opgegeven en zijn gevlucht, beschreef de Amerikaanse president.

,,We hebben hen alles gegeven wat ze nodig hadden,” zei Biden. ,,Maar wat we niet konden leveren, is de wil om voor hun toekomst te vechten,” zei hij. ,,Amerikaanse troepen horen niet te vechten en sterven in een oorlog die de Afghaanse troepen zelf niet willen uitvechten.”

Deal doorzetten

Biden vindt dat hij twee keuzes had: een deal van voorganger Trump doorzetten en volgens diens afspraak met de Taliban uit Afghanistan vertrekken, of meer troepen sturen om weer met de Taliban te gaan vechten. ,,Dat is de enige harde realiteit: doorzetten of het conflict verder escaleren en duizenden extra troepen sturen.” Tot dat laatste was hij niet bereid.

Biden vindt het niet in het Amerikaanse belang om langer te vechten in Afghanistan. ,,Het doel had nooit moeten zijn om een natie op te bouwen, of een verenigde, centrale democratie te creëren,” zei hij over de invasie van 20 jaar geleden. Het gaat hem er puur om een eventuele terreuraanval op de VS te voorkomen, en dat kan ook zonder troepen ter plaatse, stelt hij.

De druk op Biden om zich uit te spreken nam toe, nadat de Taliban op zondag de macht overnamen in Kaboel. Biden was op dat moment in het presidentiële buitenverblijf Camp David voor vakantie, maar keerde op maandag terug naar het Witte Huis. De meeste Amerikanen willen net als Biden weg uit Afghanistan, maar kritiek op de afwikkeling van de terugtrekking zwol aan, toen beelden van paniek en wanhoop uit Kaboel bleven komen.

Kritiek

Biden wijt ook het uitblijven van evacuatie van Afghaanse partners aan de Afghanen zelf. Mensen met een visum hadden zelf niet eerder willen vertrekken, zei Biden - ,,ze hadden nog hoop,” volgens hem. ,,Een ander deel van het antwoord: de Afghaanse overheid ontmoedigde ons om een grote exodus te organiseren, om geen vertrouwenscrisis te veroorzaken.”

Juist de beelden van Taliban-strijders in de hoofdstad bewijzen dat militaire macht nooit genoeg zou zijn om van Afghanistan een stabiel en veilig land te maken, vindt Biden. ,,Ik wil het Amerikaanse volk niet misleiden door te doen alsof een beetje meer tijd in Afghanistan het verschil zal maken.”

Spanning uitgekeken

Naar de reactie van Biden werd met spanning uitgekeken. De snelle opmars van de Taliban wordt namelijk gezien als een forse klap in het gezicht van de internationale troepenmacht onder leiding van de Verenigde Staten, die twintig jaar heeft geprobeerd de fundamentalisten te verdrijven. Waarnemers spreken over een mislukte poging van het Westen om in Afghanistan vrede, veiligheid en democratie te brengen.

Voor zijn commentaar keerde Biden terug van het buitenverblijf Camp David, waar hij eigenlijk nog een paar dagen langer zou blijven. Tot nu toe verdedigde de president de terugtrekking van de Amerikaanse militairen, die hij eerder dit jaar had aangekondigd. Samen met de Amerikanen besloten ook de andere buitenlandse troepen te vertrekken.

‘Slecht leiderschap‘

Ook de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie wijt de snelle opmars van de taliban aan slecht leiderschap van de Afghaanse regering. ,,Je kan bevoorraden, je kan trainen, je kan steunen, je kan adviseren”, sprak de zegsman. ,,Maar je kan geen wilskracht en leiderschap kopen en leiderschap ontbrak.” De Verenigde Staten besloten in 2001 tot militair ingrijpen in Afghanistan, toen het taliban-regime van destijds onderdak bood aan terreurgroep Al-Qaeda en weigerde terroristenleider Osama bin Laden uit te leveren.

Tot en met dit jaar bleven de Amerikanen en internationale bondgenoten in Afghanistan om het land op te bouwen en lokale troepen te trainen. Toen begin dit jaar de troepen vertrokken, destabiliseerde het land snel en konden de taliban in korte tijd heel Afghanistan veroveren.

