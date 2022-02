Biden: Poetin heeft besloten Oekraïne binnen te vallen

De Amerikaanse president Joe Biden meent dat het besluit gevallen is in het Kremlin: Poetin wil Oekraïne binnenvallen. ,,Het is niet te laat terug te keren naar de onderhandelingstafel.’’

Biden vertelde vrijdagavond Nederlandse tijd in een persconferentie wat de VS zegt te weten over de situatie in en rond Oekraïne. “Op dit moment ben ik ervan overtuigd dat hij het besluit genomen heeft,” zei Biden over Poetins, op basis van werk van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Hij heeft dat vanavond ook gedeeld in een telefoongesprek met bondgenoten in Europa.

Eerder gaven de Amerikaanse autoriteiten aan dat ze er niet zeker van waren of Poetin al een beslissing had genomen over een aanval op Oekraïne, nu Rusland zijn troepen heeft samengepakt aan de Oekraïense grenzen. Bewijs delen die diensten niet voor hun conclusies. De VS gebruikt waarschuwingen en onthullingen als deze als instrument in de informatie-oorlog met Rusland.

,,We hebben redenen om te geloven dat Rusland zal plannen en proberen om Oekraïne aan te vallen in de komende weken, komende dagen,” zei de Amerikaanse president, die daar al meermaals voor waarschuwde met specifieke details over het verloop van zo’n voorspelde invasie. ,,Wij geloven dat ze zich op Kiev zullen richten, een stad met 2,8 miljoen onschuldige mensen.”

Dekmantel

Biden probeert zo te voorkomen dat Rusland met leugens en verwarring als dekmantel Oekraïne kan binnenvallen. De Amerikaanse president heeft nog hoop dat hij Poetin alsnog naar de onderhandelingstafel kan trekken. “Het is niet te laat om te deëscaleren en terug te keren naar de onderhandelingstafel,” zei hij. “Rusland heeft een keuze, tussen oorlog en al het lijden dat daarbij komt kijken, en diplomatie, wat de toekomst voor iedereen veiliger zal maken.”

Biden stelt dat door Rusland gesteunde gevechtsgroepen in de Donbas in Oost-Oekraïne een reactie van het Oekraïense leger proberen uit te lokken. Onder meer de beschieting van een peuterspeelzaal zou daaronder vallen. Biden prees het oordeelsvermogen en de zelfbeheersing van de Oekraïners.

Draaiboeken

Biden probeert vanuit het Witte Huis desinformatie over een vermeende aanval door de Oekraïners onklaar te maken. Het past allemaal in de draaiboeken die Rusland eerder gebruikte om onder valse voorwendselen militaire actie te starten, beschreef Biden. ,,Het tart logica dat Oekraïne juist dit moment zou kiezen, met 150.000 troepen aan de grens, om een jaren oud conflict te escaleren.”

Volgens een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie zou zo’n 40 tot 50 procent van de troepen aan de grens met Oekraïne ‘klaarstaan om aan te vallen’. Dat is een groter aantal dan tot nu toe werd geconstateerd.

Rusland heeft de bewering dat het plannen zou hebben om Oekraïne aan te vallen de afgelopen weken herhaaldelijk tegengesproken.