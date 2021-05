Biden: staakt-het-vuren Gaza is kans op meer vooruitgang naar vrede

Delen per e-mail

Biden zei dat hij donderdag met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu had gesproken en daarvoor met de Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi. Netanyahu heeft Biden verzekerd dat het staakt-het-vuren in Gaza binnen twee uur formeel zou ingaan, aldus de president. Al-Sisi had Biden laten weten dat de strijdende Palestijnse partijen ook achter de wapenstilstand staan.

In de korte verklaring die Biden in het Witte Huis gaf aan de verzamelde pers, benadrukte hij nog eens dat de Verenigde Staten achter Israëls recht op zelfverdediging staan. Ook zegde hij toe dat de VS Israël zullen helpen met het herbevoorraden van de zogeheten IJzeren Koepel, het Israëlische afweersysteem dat Palestijnse raketten moet onderscheppen.

Ook zegde Biden toe dat de VS zich met de Verenigde Naties zullen inspannen om de schrijnende humanitaire situatie in de Gazastrook te verbeteren. Daarbij benadrukte hij dat de VS erop toezien dat Hamas daarmee niet de kans krijgt om zich te herbewapenen.

Druk op Netanyahu

De VS staan van oudsher vierkant achter bondgenoot Israël. Woensdag begon Biden echter druk uit te oefenen op Netanyahu om een einde te maken aan het geweld, waarbij al enkele honderden doden en zo’n 1500 gewonden zijn gevallen. Biden zei woensdag snel een de-escalatie van het conflict te verwachten. Donderdagavond prees hij Egypte voor de bemiddelende rol die het land heeft gespeeld in het tot stand brengen van het staakt-het-vuren. Al-Sisi dankte via Twitter op zijn beurt president Biden voor zijn steun voor het Egyptische vredesinitiatief.

Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab verwelkomde donderdagavond laat het nieuws over het staakt-het-vuren. ,,Alle partijen moeten zich inspannen om het staakt-het-vuren duurzaam te maken en een einde te maken aan de onacceptabele spiraal van geweld en burgerdoden.’’

Om 01.00 uur vannacht Nederlandse tijd is het staakt-het-vuren officieel in werking getreden. In de laatste uren daarvoor werden er door Palestijnse strijders nog raketten afgeschoten en voerde Israël minstens nog één luchtaanval uit. Beide kanten hebben gezworen om schendingen van het staakt-het-vuren te vergelden.

Volledig scherm Palestijnen vieren het ingaan van het bestand in het zuiden van de Gazastrook. © REUTERS