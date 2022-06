Biden woest om recordhoge benzineprijzen VS: omgerekend 1,25 euro per liter

Overal op de wereld stijgen de kosten van benzine, en zo ook in de Verenigde Staten. Vandaag heeft de benzineprijs daar een recordhoogte aangetikt van, schrik niet, omgerekend 1,25 euro per liter. Biden heeft geen goed woord over voor de olieconcerns.

Gemiddeld kost een gallon (3,8 liter) in de Verenigde staten vandaag voor het eerst meer dan 5 dollar (4,75 euro). Omgerekend gaat het om een prijs van zo’n 1,25 euro per liter benzine.

De stijgende brandstofprijs is een van de oorzaken van de hoge inflatie. Die bedroeg vorige maand 8,6 procent in de Verenigde Staten. De bestrijding van de inflatie is voor de regering van de Amerikaanse president Joe Biden de grootste binnenlandse prioriteit.

Biden is boos over de prijzen aan de pomp. Tijdens een evenement in de haven van Los Angeles opende hij vrijdag de aanval op olieconcern ExxonMobil. ,,Exxon verdiende meer geld dan God vorig jaar”, aldus Biden, die het bedrijf opriep minder geld te besteden aan het opkopen van eigen aandelen en meer te investeren in het opvoeren van de olieproductie.

Een hogere olieproductie moet ervoor zorgen dat de prijs aan de pomp omlaag gaat. De VS maken daar al veel voortgang mee, stelt Biden, die een recordproductie voorspelt voor volgend jaar. De president zegt met de sector in gesprek te zijn om de productie versneld op te voeren. Tegelijkertijd moet de olie- en gassector niet proberen te profiteren van de oorlog in Oekraïne door ‘overdadige winsten te willen boeken en de prijzen onnodig op te voeren’.