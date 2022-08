Bij aanslag op Turks hotel was Carina in 1993 het enige buitenlandse slachtoffer

Bijna dertig jaar na dato schreef Ossenaar Mahmut Erciyas een boek over de studente: Carina Thuijs en het bloedbad van Sivas. Dat er een boek over haar vermoorde dochter is geschreven vervult Wil Ditters (77) uit Doesburg met trots en blijdschap. Het drama in het Turkse Sivas op 2 juli 1993, waarbij 35 mensen om het leven kwamen, heeft haar leven bijna dertig jaar lang bepaald. ,,Om kippenvel van te krijgen, ik ben schrijver Mahmut Erciyas heel dankbaar. Het voelt als een eerbetoon aan Carina. Eindelijk is er iemand die mijn gevoelens onder woorden heeft gebracht.”



Carina Thuijs is een jonge Doetinchemse, ze studeert culturele antropologie in Leiden. Een bijzondere vrouw: eigenzinnig, lief, veelkleurig, overtuigd feministe en zorgzaam. Op haar 22ste besluit ze veldonderzoek in Turkije te gaan doen, naar de positie van vrouwen. Via Doetinchemse contacten belandt ze in alevitische kringen in Ankara, die haar meenemen naar een cultureel festival in Sivas, een stad 430 kilometer ten oosten van de Turkse hoofdstad.