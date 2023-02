Bij Bachmoet strijdt het Russische leger ook tegen een Russisch anti-Poetin-bataljon

In de aanhoudende zware gevechten rond de Oekraïense stad Bachmoet ligt een Russische eenheid in de eerste linie. Bijzonder: het ‘Free Russia Legion’ strijdt aan de kant van de Oekraïners tégen het Russische leger.

Lang bleven deze Russische troepen in de schaduw. Naar verluidt bestaat het legioen uit twee bataljons van elk een paar honderd tot duizend Russische militairen en vrijwilligers. Een derde en vierde bataljon worden momenteel getraind.

Het Free Russia Legion werd in maart vorig jaar opgericht, direct na de Russische invasie. Naar verluidt waren de eerste rekruten overlopers uit het Russische leger die tegen de invasie van Oekraïne waren. Afgelopen zomer zouden zich 4000 Russen hebben aangemeld om eveneens aan Oekraïense zijde te vechten.

In hun beginselverklaring beschreven de leden van het Free Russia Legion zichzelf als ‘vrije burgers van Rusland die hun verantwoording nemen en strijden voor een nieuw Rusland’. Volgens The New York Times, dat vandaag een artikel aan de eenheid wijdt, wilde het Oekraïense leger de Russische soldaten liever op de achtergrond houden, vooral om de manschappen en ook hun familieleden te beschermen tegen mogelijke represailles uit Moskou. Met ‘verraders’ wordt door Moskou keihard afgerekend. Daarbij wilden de Oekraïense generaals ook geen spanningen in de eigen gelederen, aangezien Russische soldaten zijn gehaat in Oekraïne vanwege de wreedheden die zijn begaan in onder meer Boetsja en Irpin.

Vertrouwen

Inmiddels vechten er nu twee bataljons Russen tegen de aanvalsgolven van Russen en huurlingen van de Wagner Groep bij Bachmoet. ‘Ze hebben genoeg vertrouwen gekregen van Oekraïense commandanten om hun plaats in te nemen tussen de strijdkrachten die fel tegen het Russische leger vechten’, aldus The New York Times.

De redenen dat deze Russen zich - na een zeer strenge selectieprocedure, juist voor Russen vanwege de angst voor infiltranten en saboteurs - hebben aangesloten bij het Oekraïense leger, lopen uiteen. Een aantal woonde al in Oekraïne en beschouwt dat land als tweede vaderland, een andere groep is tegen de invasie door Rusland of wil dat Vladimir Poetin het veld ruimt. In de gelederen is vreemd genoeg ook een aantal Russische nationalisten dat vindt dat Vladimir Poetin de erfenis van de Sovjet-Unie te grabbel heeft gegooid.

,,Een echte Russische man voert niet zo’n agressieve oorlog, zal geen kinderen verkrachten, vrouwen en bejaarden doden”, aldus een Russische soldaat uit Sint Petersburg van het Free Russia Legion. ,,We zijn hier niet gekomen om iets te bewijzen”, zegt een soldaat met de roepnaam Zaza. ,,We zijn hier gekomen om Oekraïne te helpen de volledige terugtrekking van Russische troepen van Oekraïens grondgebied te bereiken en de toekomstige de-Poetinisering van Rusland.”

Volledig scherm Oekraïense soldaten schieten aan het front met oud geschut uit de voormalige Sovjet-Unie, maar veel mobieler dan voorheen, want gemonteerd op een vrachtwagen. © ANP/EPA

Uit angst voor vergelding tegen familieleden van de soldaten moeten de soldaten in gesprekken met internationale media anoniem blijven. Vorige week is in Rusland een procedure gestart om het Free Russia Legion tot terroristische organisatie te laten verklaren.

De anti-Poetin-Russen strijden in de gelederen van het veel grotere Oekraïense Internationale Legioen, ofwel het Oekraïense Vreemdelingenlegioen. Deze eenheid telt naar verluidt 20.000 soldaten uit 52 verschillende landen. Onder hen veel Amerikaanse en Britse vrijwilligers, evenals Belarussen, Georgiërs en Litouwers.

Tegenover The New York Times verklaren Russische soldaten dat hun familie vaak niets begrijpt van hun motieven. Als ze thuis proberen uit te leggen wat er in Boetsja is gebeurd, wordt dat thuis afgedaan als onwaar of buitenlandse propaganda.

