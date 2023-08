Bij het front hebben Russen soms alles vernietigd: ‘Heel erg dat we geen enkele gezinsfoto meer hebben’

Britse oud-pre­mier Tony Blair bezig met politieke comeback: ‘Je blijft luisteren als hij spreekt’

Tony Blair, de voormalige Britse premier, is bezig met een politieke comeback. Hij is in de armen gesloten door Keir Starmer, partijleider van Labour. ,,Blair is omstreden, maar er zijn weinig politici met zoveel goede ideeën én charme als hij’’, zegt VK-kenner Lennard van Otterloo.