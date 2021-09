Bij kerstdiner in Den Haag gearresteerde Britse wapensmokkelaar krijgt zware straf

Bijna twee jaar na zijn spectaculaire arrestatie in een Haags restaurant, is de Britse Daniel Burdett (30) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar.

Een rechtbank in Manchester achtte hem schuldig aan het smokkelen van kant-en-klare ‘moordenaarskits’ vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Burdetts broer Richard (35) kreeg een celstraf van achttien jaar, meldt het Britse Nationale Misdaadagentschap (NCA).

De Britse politie onderschepte twee zendingen. Eentje in de haven van Dover, in april 2018, de andere vijf maanden later in de haven van Killingholme, zo'n 400 kilometer noordelijker. De eerste zending, verborgen in een oplegger, bevatte zes vuurwapens, waaronder Glock-pistolen en een Magnum-revolver. De tweede zending, verborgen in een Peugeot op een dieplader, bevatte 10 Heckler- en Koch-pistolen met elk 25 patronen. Op beide ladingen werd dna-materiaal gevonden van Daniel Burdett, op de tweede lading zat ook celmateriaal van zijn broer.

De rechtbank noemde de uit Liverpool afkomstige broers ‘gevaarlijke criminelen’ die handelden in vuurwapens, geluiddempers en munitie. Sommige wapens waren afzonderlijk verpakt met munitie, bij andere zaten geluiddempers. De rechtbank concludeerde ‘dat beide zendingen dodelijke wapens bevatten’ en dat die wapens ‘bedoeld waren om mensenlevens in gevaar te brengen of iemand ernstig letsel toe te brengen’.

Volledig scherm Een van de gesmokkelde wapens in de moordenaarskits. © NCA

Kerstdiner

Daniel Burdett ontvluchtte Liverpool in 2015 nadat hij was beschuldigd van samenzwering om cocaïne en ketamine op ‘commerciële schaal’ te leveren. Hij werd op 26 december 2019 gearresteerd in een restaurant in Den Haag, vlak voor hij zou aanschuiven voor een kerstdiner met zijn vrouw en dochtertje. De arrestatie was een gecoördineerde actie van de Nederlandse politie en haar collega’s van Merseyside (Liverpool). Burdett gold als een van de meest gezochte Britse criminelen. Het NCA sprak van een ‘fantastisch resultaat’.

Burdetts broer Richard was in juli 2019 al opgepakt in Amsterdam. Hij legitimeerde zich met een echt Brits paspoort, voorzien van zijn foto, dat op frauduleuze wijze was verkregen. De dertiger had het gebruikt om uit handen van de Britse politie te blijven en naar Ierland te reizen, verklaarde hij in de rechtbank.

Richard werd tevens veroordeeld voor het bezit van frauduleuze Britse paspoorten, terwijl Daniel schuldig pleitte aan samenzwering voor de levering van cocaïne.