Bijengif mogelijk effectief middel voor behandeling borstkanker

,,We hebben ontdekt dat het gif van honingbijen opvallend effectief is in het vernietigen van sommige agressieve borstkankercellen in concentraties die niet zo schadelijk zijn voor normale cellen”, vertelt Ciara Duffy, een van de onderzoekers, aan de Amerikaanse nieuwssite ABC.

Voor het onderzoek, uitgevoerd door het Harry Perkins Institute of Medical Research in Perth, werd het gif onttrokken aan 300 bijen. Uit het gif werd het stofje mellitine gehaald, wat de onderzoekers vervolgens synthetisch namaakten en inbrachten in kankercellen. ,,De mellitine gaat het vlies van de kankercel binnen en prikt daar gaatjes in. Dit zorgt ervoor dat de kankercel doodgaat”, aldus Duffy.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Het bijengif blijkt bijzonder effectief voor de bestrijding van triple negatieve borstkanker. Dat is een vorm van borstkanker die geen receptoren heeft voor de hormonen oestrogeen en progesteron en waar ook het eiwit HER2 ontbreekt. 10 tot 15 procent van de vrouwen met borstkanker heeft deze vorm, waar momenteel geen effectieve behandeling voor bestaat.

Behandeling

Uit het onderzoek is gebleken dat het bijengif de communicatiepaden van de kankercellen verstoort die belangrijk zijn voor de groei van de cellen. Dokter Duffy hoopt dat de ontdekking van haar en haar collega’s kan leiden tot de ontwikkeling van een behandeling voor triple negatieve borstkanker.

Daarnaast is ook gekeken naar het gebruik van mellitine in combinatie met bestaande chemotherapieën. Ook hiervan zijn de resultaten positief. De gaatjes die het bijengif veroorzaakt in het celvlies zouden ervoor zorgen dat de chemotherapie makkelijker de kankercel kan binnendringen.

Lange weg

Duffy benadrukt dat dit pas het begin is van het onderzoek naar het effect van bijengif op kankercellen. ,,Er is nog een lange weg te gaan. Er moet onderzocht worden hoe het in het lichaam ingebracht kan worden en we moeten kijken naar de maximaal getolereerde dosis.”