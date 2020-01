Bijna 300 honden gered uit illegale fokkerijen: ‘fokkers sneden stembanden door’

Presidents­doch­ter en rijkste vrouw van Afrika aange­klaagd voor miljoenen­frau­de

14:18 De vrouw van wie wordt aangenomen dat ze de rijkste vrouw van Afrika is, Isabel dos Santos, is in haar land Angola beschuldigd van verduistering en witwassen. Dos Santos is de dochter van de voormalige president van Angola, José Eduardo dos Santos, die van 1979 tot in 2017 over het land heerste.