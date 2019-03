Bijna 400 passagiers geëvacueerd van Noors cruiseschip in nood

Volgens Noorse media doen drie van de vier motoren van het cruiseschip het weer. Het schip Sky van rederij Viking zou met een snelheid van een paar knopen koers naar Molde hebben ingezet. Twee sleepboten helpen daarbij. Het is tot nu toe onduidelijk hoelang het zal duren voordat het schip aan zal meren. ,,Het is vrij ruige zee daar en hoge golven, dus het kan een hele tijd duren voordat het schip kan aanmeren", zegt woordvoerder Per Fjeld. De boot ligt nu zo'n zes kilometer van land.



Aan boord van het cruiseschip Viking Sky waren 1373 mensen, onder wie 915 passagiers, meldt Viking Ocean Cruises. Er zou zeker één Nederlander aan boord zijn. Volgens De Telegraaf gaat het om een man, maar hij was gisteravond niet bereikbaar vanwege de evacuatie. Er zouden zich verder vooral Australiërs, Amerikanen en Britten op het schip bevinden, al zijn er ook mensen uit andere landen aan boord.



De autoriteiten zetten onder meer helikopters in om mensen te evacueren. Per helikoptervlucht kunnen vijftien tot twintig mensen worden vervoerd.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat tot nu toe niet duidelijk is hoeveel Nederlanders zich aan boord van het schip bevinden. ,,We hebben nog geen hulpvragen van landgenoten ontvangen.’’ Ook bij alarmcentrale Eurocross zijn nog geen meldingen van Nederlanders binnengekomen.

Motorpech

Volledig scherm © EPA Het schip Viking Sky kwam door motorpech in de problemen voor Hustadvika, een 20 kilometer lang rotsachtig gebied voor de Noorse kust dat bekend staat als het gevaarlijkste van het land. De bemanning verstuurde een noodsignaal. De Viking Sky is gebouwd in 2017 en behoort tot de vloot van Viking Ocean Cruises.



De reddingsdienst zei gisteravond dat er meerdere vaartuigen en vier helikopters zijn opgetrommeld voor de reddingsoperatie. Ook zijn op land opvanglocaties in gereedheid gebracht. In hotels waar opvarenden worden opgevangen, zijn crisisteams aanwezig. Zestien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen zijn er volgens Noorse media slecht aan toe. Het gaat om een vrouw van 90 en twee mannen van ongeveer 70 jaar oud.

Tweede noodsignaal

De Noorse kustwacht ontving gisteren een tweede noodsignaal van een schip dat is gestrand voor de kust van Hustadvika. Volgens de Noorse politie gaat het om een vrachtschip (Hagland Captain) in de buurt van het cruiseschip.



Dat betekende dat er een tweede reddingsactie op touw moest worden gezet. De Noorse televisiezender NRK meldde dat volgens de Noorse kustwacht het vrachtschip net als het cruiseschip last had van motorproblemen. Het is niet bekend of het vrachtschip op weg was naar het passagiersschip, dat omstreeks 14.00 uur in de middag een noodsignaal uitzond, om hulp te verlenen. Er waren negen mensen aan boord van dit schip, zij zijn inmiddels met met helikopters aan land gebracht en worden daar verzorgd.



Om gered te worden moesten de bemanningsleden van de Hagland Captain eerst in het ijskoude water springen. Door twee helikopters zijn ze vervolgens uit het water getakeld.

Bent of kent u iemand die op het Noorse cruiseschip zit? Dan komen we graag met u in contact. U kunt de redactie mailen via internet@ad.nl.

Volledig scherm Passagiers komen aan land nadat ze met een helikopter zijn gered van het Noorse cruiseschip Viking Sky. © EPA