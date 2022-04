Bijna honderd dode migranten bij nieuwe tragedie Middellandse Zee

De mensen waren naar alle waarschijnlijkheid op weg naar Europa, in de hoop zich daar te vestigen. Zaterdagochtend redde de commerciële tanker Alegria 1 vier mensen van een reddingsvlot in de Middellandse Zee.



Zij vertelden de Alegria 1-bemanning dat ze minstens vier dagen op zee waren geweest op een boot met bijna honderd mensen aan boord. De tanker noteerde vervolgens in het logboek dat ‘ongeveer 96 mensen stierven in het water’, aldus AZG.

Kritiek

De Europese Unie heeft kritiek gekregen vanwege haar nauwe samenwerking met de Libische kustwacht om het aantal migranten dat aan de Europese kusten aankomt te verminderen. Zo schreef de VN-vluchtelingenchef op Twitter in reactie op de dood van de migranten: ,,Europa heeft bewezen in staat te zijn om 4 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne genereus en effectief op te vangen. Het moet nu dringend nadenken over hoe dit kan worden toegepast op andere vluchtelingen en migranten die in nood op haar deuren kloppen.”

Voorafgaand aan deze laatste tragedie had de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN dit jaar 367 sterfgevallen in de Middellandse Zee geregistreerd. In 2021 overleefden 2048 de oversteek niet.