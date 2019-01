Bijna op zwart zaad door de shutdown: ‘Zo ga je niet met mensen om’

Stel, je bent bewaarder in een Amerikaanse gevangenis, in pakweg Arkansas of Oklahoma. Je hebt een veeleisende baan, werkt elke dag met zware jongens, in onderbezette teams. Secretaresses en leraren moeten soms bijspringen als bewaker. Je hebt in 2016 op Donald Trump gestemd – hij was immers de man van law and order die beloofde achter wetshandhavers zoals jij te staan.



Daar heb je dan in de afgelopen twee jaar niets van gezien, zegt Eric Young, voorzitter van de vakbond van bewaarders in federale gevangenissen. Zijn leden, vaak conservatieven uit plattelandsgebieden, waren al boos over een vacaturestop; nu dreigen ze ook nog in financiële problemen te komen. Ze zijn verplicht naar hun werk te komen tijdens de shutdown van de Amerikaanse overheid, maar krijgen geen cent betaald zolang de president en het Congres het niet eens zijn over de begroting en financiering voor Trumps grensmuur.