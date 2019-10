Bijna voltooid hotel in New Orleans ingestort: één dode, drie vermisten en ettelijke gewonden

video Dronken reiziger slaat incheckba­lie vliegveld Moskou aan diggelen

15:50 Een vooralsnog onbekende man die op Sheremetyevo International Airport in Moskou zijn vlucht miste omdat hij te lang alcohol had zitten drinken in een bar in de vertrekhal, heeft uit pure wanhoop en woede een incheckbalie aan diggelen geslagen. Op beelden van beveiligingscamera's is te zien hoe de beschonken en gefrustreerd ogende reiziger beeldschermen molt en ook nog een toetsenbord en de inhoud van een lade op de grond smijt.