Bijzonder transport: complete operatiekamer vanuit Nederland naar Oekraïne

De medische transporten van Healthcare4Ukraine worden altijd afgeleverd in het Regional Hospital in Lviv, een stad in het westen van Oekraïne. Hier werkt Oleksiy Myshakivskyy. Hij is hartchirurg maar sinds de Russische invasie is hij daarnaast ook logistiek manager die ervoor zorgt dat de hulpmiddelen uit Nederland bij zo'n tachtig verschillende zorgorganisaties in Oekraïne terechtkomen.



De operatiekamer wordt geschonken aan stichting Unbroken, een revalidatiecentrum in Oekraïne. Myshakivskyy: ,,We merken dat de oorlog nog lang niet is afgelopen. Door aanvallen met onder meer raketten en drones en vooral door ontploffende mijnen, zijn er meer en meer gewonden die ledematen moeten missen. De operatiekamer die onze kant opkomt, zal vooral voor zogeheten reconstructieve operaties worden gebruikt.’’



Filip Zoeteweij merkt op dat de gevolgen van de oorlog voor veel Nederlanders naar de achtergrond zijn verdwenen. ,,Terwijl er bijna dagelijks burgerslachtoffers vallen. Daarvoor blijft veel hulp nodig, zeker bij complexere operaties na het verliezen van een been of arm. In het begin stuurden we vooral veel medicijnen, maar dat tekort is zo goed als voorbij. Nu is er duidelijk meer behoefte aan protheses en ander ondersteunend materiaal. Of neem bijvoorbeeld de tandzorg in Oekraïne, die is er bijna niet meer. Wij laten nu twee ambulances verbouwen tot mobiele tandartspraktijken die straks kunnen worden ingezet.’’