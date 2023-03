Bijzondere vondst in Egypte: archeologen ontdekken mini-sfinx met lachend gezicht

Archeologen hebben in het zuiden van Egypte een sfinxachtig beeld opgegraven. Opvallend detail: het beeld heeft een lachend gezicht, inclusief twee kuiltjes in de wangen.

De vondst werd gedaan in Denderah, op zo’n 450 kilometer van de hoofdstad Caïro. Het Egyptische ministerie van Oudheden maakte de bijzondere ontdekking maandag bekend. Wanneer het beeld precies is gevonden blijft onduidelijk. De archeologen, verbonden aan de Ain Shams-universiteit in Caïro, ontdekten de mini-sfinx in een tombe van twee niveaus, waar ze ook een altaar aantroffen.

Wetenschappers denken dat het gezicht van de kleine sfinx - lachend, met kuiltjes in de wangen - dat van de Romeinse keizer Claudius is. Die regeerde van 41 na Christus tot zijn dood in 54 over het Romeinse rijk dat zich toen uitstrekte tot Noord-Afrika. Markeringen op een in de buurt van het beeld gevonden stenen tablet kunnen mogelijk meer duidelijkheid geven over de identiteit van de afgebeelde persoon, archeologen gaan zich daar nu over buigen.

Hoofd van een man, lichaam van een leeuw

Een sfinx is een mythisch wezen dat in verschillende culturen voorkomt. In het oude Egypte had het meestal het hoofd van een man en het lichaam van een leeuw. Hoewel de precieze afmetingen van het onlangs gevonden standbeeld onbekend zijn, is op basis van foto’s wel te zeggen dat het in elk geval veel kleiner is dan de wereldberoemde sfinx bij de piramides van Gizeh, bij de hoofdstad van Egypte. Die sfinx, net als de piramides eromheen een belangrijke toeristische trekpleister, is zo’n 20 meter hoog en 173 meter lang.

Bekijk hierboven beelden van de onlangs ontdekte tunnel in de piramide van Cheops:

Nog geen week geleden maakten de Egyptenaren ook al een andere bijzondere archeologische vondst wereldkundig, toen ging het om de ontdekking van een 9 meter lange en 2 meter brede gang in de 4500 jaar oude pyramide van Cheops in Gizeh. Die ontdekking werd gedaan in het kader van het project ScanPyramids, een internationale wetenschappelijke missie die de binnenkant van piramides bestudeert. Voor dat project werken Egyptische experts samen met Franse, Duitse, Canadese en Japanse universiteiten.



Bedoeld om toeristen te trekken?

Volgens het Franse persbureau AFP hebben experts bedenkingen bij de bekendmakingen van dergelijke vondsten. Ze zouden eerder politiek en economisch dan wetenschappelijk gemotiveerd zijn. Het land met 105 miljoen inwoners verkeert in een zware economische crisis en zou inkomsten uit het toerisme goed kunnen gebruiken. De Egyptische regering mikt op 30 miljoen toeristen per jaar in 2028. Ter vergelijking: voor het uitbreken van de coronapandemie bezochten 13 miljoen mensen per jaar het land.

Begin dit jaar werden een aantal nieuwe ontdekkingen aan het publiek gepresenteerd (video):