Bizar mugshot: vrouw (38) probeert zich uit te geven voor haar 21 jaar jongere dochter

Garcia werd aangehouden tijdens een verkeerscontrole, omdat er geen kentekenplaten op haar auto zaten en ze zich verdacht gedroeg. Nadat ze aan de kant was gezet, bleek ze geen geldig rijbewijs te hebben. Daarnaast werden in de wagen spullen aangetroffen voor het gebruik van drugs en verder overduidelijke sporen van cocaïne. De vrouw zit momenteel in de cel en wordt beschuldigd van meerdere feiten: het geven van een valse identiteit aan de politie, het in bezit hebben van verboden verdovende middelen en nog andere misdrijven die niet door de politie naar buiten zijn gebracht.

Het vrijgeven van politiefoto's van aangehouden personen is gebruikelijk in de Verenigde Staten. Volgens de politie in Farmington, zo melden Amerikaanse media, is geen moment getwijfeld om het kiekje van Garcia op onder meer sociale media te delen. ,,Het is ten strengste verboden je als iemand anders voor te doen. Verder is de foto van Heather Garcia te bizar voor woorden omdat natuurlijk overduidelijk is dat ze geen 17 maar wel degelijk 38 jaar of ouder is”, aldus de politie. De vrouw moet binnenkort voorkomen.