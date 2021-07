Blikseminslag doodt elf toeristen in India

Rani, de ‘kleinste koe ter wereld’ (51 cm), is een attractie in Bangladesh

11 juli Het is weer eens wat anders dan de koeien die in Nederland in de wei lopen. Rani de minikoe uit Bangladesh is namelijk maar iets groter dan een halve meter: 51 centimeter om precies te zijn. Haar eigenaren geloven dat ze de kleinste koe ter wereld is.