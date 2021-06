BMW ramt met hoge snelheid Tesla met Nederlanders op Belgische snelweg

VIDEO ‘Kinderar­beid voor het eerst in twintig jaar toegenomen’

10 juni Het aantal kinderen dat doet aan kinderarbeid is wereldwijd voor het eerst in twintig jaar gestegen. In de afgelopen vier jaar kwamen er 8,4 miljoen kinderen bij, waarmee het totaal op 160 miljoen komt. Dat staat in een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en Unicef.