Boliviaanse oud-president aangeklaagd voor seks met minderjarige

Gedwongen

De vrouw stelt in een brief aan ‘s lands ombudsman echter dat zij door de politie is gedwongen om te verklaren dat zij een relatie had met Morales. ,,Ik ben door de politie lastiggevallen”, schrijft ze. ,,Ze vertelden me dat ze me zouden vervolgen voor opruiing en terrorisme als ik niet zou zeggen wat ze wilden. Ze dwongen me te verklaren onder druk, zonder advocaat.”