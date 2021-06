Bolsonaro aangeklaagd wegens omstreden deal met coronavaccins

Doden door verwoesten­de tornado in Tsjechië

25 juni Een tornado in het zuiden van Tsjechië, niet ver van de grens met Oostenrijk, heeft zeker vijf mensenlevens geëist, melden Oostenrijkse media. De schade is enorm en volgens een meteoroloog van de Tsjechische televisie zijn er windstoten geweest van 267 tot 322 kilometer per uur. Het zou mogelijk gaan om de sterkste tornado ooit in het land gemeten, met een kracht van 3 tot 4 op de schaal van Fujita.