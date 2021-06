Bolsonaro mogelijk berecht na biecht parlementslid: ‘Hij wist van corruptie rond Indiase vaccindeal’

Parlementariër Luis Miranda deed zijn ontboezemingen gisterenavond aan het einde van een urenlang verhoor door de senaatscommissie die het coronabeleid van de Braziliaanse regering en president Bolsonaro onderzoekt. Brazilië is met meer dan 510.000 coronadoden het op één na zwaarst getroffen land door Covid-19. Nog altijd overlijden in het grootste land van Zuid-Amerika dagelijks zo’n 2000 mensen aan het longvirus.



De met Bolsonaro bevriende Miranda verklaarde onder ede dat de president tegen hem heeft gezegd dat de invloedrijke leider van de Braziliaanse Kamer van Afgevaardigden, Ricardo Barros, betrokken is bij corruptie rond de aanschaf van Indiase coronavaccins. Miranda, die uit veiligheidsoverwegingen een kogelvrij vest droeg, wilde de naam van Barros aanvankelijk niet noemen tegen de commissie.



Hij verklaarde dat Bolsonaro, die in 2018 onder meer werd gekozen met de belofte een einde te maken aan de corruptie in de Braziliaanse politiek, had gezegd dat ,,het weer zo’n zaakje was van huppeldepup, maar je weet wie dat is hè, als ik me daarin ga mengen, krijg ik stront aan de knikker’’, zonder te zeggen over wie de president het had. Pas na bijna zeven uur verhoor en tientallen vragen van de commissieleden brak Miranda.