Bolsonaro spreekt twee dagen na verkiezingsnederlaag voor het eerst: ‘Ik volg de grondwet’

Eerder vandaag werd via een minister al duidelijk dat Bolsonaro de uitslag van de verkiezingen niet zou betwisten. Meteen na de aankondiging van de huidige president, kondigde zijn stafchef aan dat het proces in gang wordt gezet om de macht over te dragen aan Lula. Opvallend genoeg zei Bolsonaro in zijn toespraak niets over de verkiezingsuitslag.