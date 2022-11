Bolsonaro vraagt aanhangers te stoppen met wegversperringen

Met video Bolsonaro spreekt twee dagen na verkie­zings­ne­der­laag voor het eerst: ‘Ik volg de grondwet’

De Braziliaanse president Bolsonaro heeft twee dagen na zijn verkiezingsnederlaag gezegd dat hij de grondwet respecteert. Zijn stafchef laat weten dat het proces in gang wordt gezet om de macht over te dragen. Bolsonaro verloor de presidentsverkiezingen zondag nipt van zijn aartsrivaal, de linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva. Sindsdien had hij zich gehuld in stilzwijgen.

2 november