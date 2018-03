Bommenlegger Austin sprak over motief in videoboodschap

In het 25 minuten durende geluidsfragment legt Conditt onder meer uit hoe de zes bommen zijn gemaakt. Volgens de politie waren op het geluidsfragment geen gevoelens van haat jegens iets of iemand terug te horen. De politie stelt dat zijn acties vooral een gevolg waren van moeilijkheden in zijn sociaal leven.

,,Hij praat niet over terrorisme of haat", aldus een politiewoordvoerder. ,,De video is een noodkreet van een jongeman die met zichzelf in de knoop zit, die praat over de problemen in zijn privéleven."