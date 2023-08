Borgsom voor Trump in verkiezingszaak Georgia is 200.000 dollar

Hoe de politie Sacha C. na dubbele moord slapend op een bankje bij een kerk aantrof

De 21-jarige Sacha C. die zijn eigen vader Chain-Fa C. en huisarts Bert ter Horst woensdag in Italië zou hebben doodgestoken, is opgepakt. Het is het voorlopige sluitstuk in een dubbele moordzaak die lijkt te zijn ingegeven door waanzin. En dit is hoe de Italiaanse politie dat sluitstuk afdwong, door Sacha C. na een dagenlange klopjacht in de boeien te slaan. ‘Hij sprak geen woord.’